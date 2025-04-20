لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وتم إنقاذ أكثر من 100 آخرين، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة بمناطق متفرقة في منطقة رامبان بولاية جامو وكشمير الواقعة شمالي الهند، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بحسب ما قاله مسؤولون.

ونقلت صحيفة "برس تراست أوف إنديا" عن المسؤولين القول، إن الأمطار المتواصلة تسببت أيضا في حدوث انهيارات أرضية وطينية فيما يقرب من عشرة مناطق واقعة بين ناشري وبانيهال، على طول الطريق السريع الوطني الاستراتيجي الذي يربط بين جامو وسريناجار، ما أدى إلى تعليق حركة المرور.

وأضاف المسؤولون أن قرية رامبان الواقعة في منطقة سري باجنا تعرضت لعاصفة رعدية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم شقيقان.