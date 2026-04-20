مدير مستشفي قنا العام :7 آلاف و633 إشاعة خلال الشهر الماضي

قال مدير مستشفي قنا العام نقيب الأطباء بمحافظة قنا الدكتور محمد الديب أن قسم الأشعة بالمستشفي نجح خلال شهر مارس الماضي في إجراء ٧ آلاف و ٦٣٣ إشاعة مختلفة ساهمت بشكل أساسي في سرعة التدخلات الطبية للمرضي المترددين علي المستشفي مما يعزز ثقة المواطن في الخدمة الطبية المقدمة.

وأوضح" الديب " في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن قسم الأشعة بالمستشفي قام خلال شهر مارس الماضي بإجراء ٤٦٥ إشاعة رنين مغناطيسي و ١٦٥٢ إشاعة مقطعية و ٣ آلاف و٣٦١ إشاعة عادية و٢١٥٥ إشاعة تلفزيونية بدقة وكفاءة عالية مشيدا بجهود فني الإشاعة برئاسة الطيب عواد مشرف قسم الإشاعة بالمستشفي .

وأكد مدير مستشفي قنا العام على مضاعفة الجهود بكافة الأقسام بالمستشفي من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة مشيرا إلى استمرار العمل والتشطيبات النهائية بقسم الاستقبال والطوارئ الجديد والذي يعد نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع الصحة بالمحافظة.