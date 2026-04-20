بنجلاديش تطلب مجددا من إيران تسهيل مرور سفينة ترفع علمها عبر هرمز

طلب وزير خارجية بنجلاديش خليل الرحمن، مجددا من إيران تسهيل مرور آمن لسفينة (بانجلار جوياترا) التي ترفع علم بلاده عبر مضيق هرمز.

ونقل موقع صحيفة "ديلي ستار" البنغالية، اليوم الإثنين، عن خليل الرحمن قوله إنه تقدم بهذا الطلب خلال لقائه نائب وزير خارجية إيران سعيد خطيب زاده على هامش منتدي أنطاليا الدبلوماسي بتركيا الليلة الماضية.

وقال وزير خارجية بنجلاديش لخطيب زادة: "شعرنا بالامتنان الشديد إزاء ضم إيران ، بنجلاديش لمجموعة ست دول سيتم السماح لسفنها بالمرور عبر مضيق هرمز".

ووفق ما أوردته صحيفة "ديلي ستار"، تابع زادة الموضوع على الفور، وأبلغ وزير خارجية بنجلاديش، بأنه رغم استمرار توتر الوضع، فإنه تم إصدار التوجيهات الضرورية بهذا الشأن للسلطات المعنية في إيران".

وأشار بيان صادر عن وزارة خارجية بنجلاديش، إلى أن الجانبين سوف يواصلان الاتصالات بينهما بشأن هذا الموضوع.

وتبادل الجانبان، وجهات النظر بشأن تطورات الوضع في منطقة الخليج، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد خليل الرحمن، خلال اللقاء مجددا، موقف بنجلاديش الثابت والمتوازن إزاء التطورات الجارية، مشددا على أهمية التزام كافة الأطراف بضبط النفس وحل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية.

وأعرب خطيب زادة، عن تقديره لموقف بنجلاديش البناء، وعن أمله في قيام وزير خارجية بنجلاديش بزيارة إيران في وقت مناسب للجانبين.