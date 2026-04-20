تراجع ملحوظ في التجارة الخارجية بين ألمانيا وإيران في 2025

واصل حجم التجارة الخارجية بين ألمانيا وإيران، تراجعه خلال العام الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن، اليوم الاثنين، أن الصادرات الألمانية إلى إيران تراجعت العام الماضي بنحو ربع القيمة لتصل إلى 961.6 مليون يورو مقارنة بعام 2024.

وبحسب البيانات، شملت الصادرات الألمانية إلى إيران بشكل أساسي الآلات وكذلك المنتجات الصيدلانية والكيميائية.

وفي المقابل، بلغت قيمة الواردات الألمانية من إيران 234.5 مليون يورو، بزيادة طفيفة نسبتها 1.7% مقارنة بعام 2024.

وشكلت المواد الغذائية نحو ثلثي الواردات - تصدرتها الفستق - تلتها المنتجات الصيدلانية والمنسوجات مثل السجاد.

وبذلك احتلت إيران المرتبة الـ72 ضمن قائمة الشركاء التجاريين لألمانيا، بعدما كانت في المرتبة الـ51 قبل دخول العقوبات الأمريكية الشاملة حيز التنفيذ في عام 2018.

وبالمقارنة مع عام 2018، تراجعت الصادرات الألمانية إلى إيران بنسبة 64.3%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 46.8%.

وقبيل اندلاع الصراع الحالي، شهدت الصادرات، انخفاضا إضافيا ملحوظا.

وتشير البيانات الخاصة بشهري يناير وفبراير 2026، إلى تراجع بنسبة 48.5%.