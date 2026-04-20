صحيفة ميل بيزنس: كوريا الجنوبية بصدد استقبال أول ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز منذ الحرب

ذكرت صحيفة "ميل بيزنس" الكورية الجنوبية، نقلا عن مصادر في قطاع الطاقة لم تحدد هويتها، أن كوريا الجنوبية بصدد استقبال أول شحنة من النفط الخام تمر عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب.

وتحمل ناقلة النفط أوديسا من فئة "سويزماكس" نحو مليون برميل من النفط، ومن المقرر أن تصل إلى ميناء ديسان في كوريا الجنوبية في 8 مايو؛ لتزويد شركة "إتش دي هيونداي أويل بنك" بالإمدادات، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقامت الناقلة "أوديسا"، بتحميل النفط الخام في الإمارات العربية المتحدة، وتمكنت من عبور مضيق هرمز بنجاح قبل أن تعيد القوات الإيرانية مؤخرا فرض القيود على عبور المضيق.

وأفادت صحيفة "ميل بيزنس"، بأن هذه الشحنة هي الأولى التي تصل عبر مضيق هرمز منذ أن قيام الناقلة "إيجل فيلور" بنقل مليوني برميل في 20 مارس.