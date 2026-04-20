استطلاع: قلق محدود في ألمانيا من نقص الكيروسين ورفض لارتفاع أسعار تذاكر الطيران

أظهرت نتائج استطلاع، أن معظم المواطنين في ألمانيا لا يشعرون بقلق كبير إزاء احتمالات حدوث نقص في وقود الكيروسين وما قد يترتب عليه من قيود في حركة الطيران.

وأفاد استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، بأن 17% فقط من المشاركين يشعرون بقلق كبير من احتمال نقص الكيروسين، بينما قال 32% إنهم غير قلقين على الإطلاق، في حين ذكر 41% أنهم قلقون بدرجة قليلة أو متوسطة.

وبحسب الاستطلاع، فإن غالبية الألمان لا ترغب في تحمل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران نتيجة زيادة تكاليف الكيروسين.

وأبدى 54% من المشاركين عدم استعدادهم لقبول أسعار تذاكر أعلى من شركات الطيران.

وفي المقابل، أبدى 14% استعدادهم لدفع المزيد، وكان أصحاب الدخل الصافي الأسري الأعلى (أكثر من 3 آلاف يورو شهريا) أكثر استعدادا لذلك بنسبة 18% مقارنة بذوي الدخل الأقل من 1500 يورو (11%).

وشمل استطلاع "يوجوف" 9 آلاف و912 شخصا في ألمانيا فوق 18 عاما خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل 2026.