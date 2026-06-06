أكد نادي سيراميكا كليوباترا تمسكه باستمرار علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مشددًا على رفضه التام التفريط في خدماته خلال الفترة الحالية.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن العلاقة التعاقدية مع المدير الفني تسير بصورة طبيعية ووفق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، في ظل حالة من التفاهم والاحترام المتبادل، بما يعكس الاستقرار الفني داخل الفريق.

وأضاف البيان أن استمرار علي ماهر على رأس القيادة الفنية يُعد أمرًا محسومًا وغير قابل للنقاش، خاصة بعد تجديد التعاقد معه مؤخرًا، وهو ما يؤكد ثقة إدارة النادي في قدراته، ورغبتها في استكمال المشروع الرياضي الطموح، سعيًا لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الموسم المقبل، والمنافسة بقوة على كافة البطولات.

وكان علي ماهر قد قاد فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق نتائج مميزة في الموسم المنقضي، بعدما أنهى الفريق مسابقة الدوري المصري في المركز الرابع، وسط تقارير إعلامية ربطت اسمه مؤخرًا بتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلفًا للمدرب الدنماركي ييس توروب.