خبير ألماني ينتقد إجراءات الحكومة لتخفيف الأعباء ويصفها بغير العادلة وغير الفعالة

انتقد رئيس المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (دي آي دابليو)، إجراءات تخفيف الأعباء التي تخطط لها الحكومة الألمانية، واصفا إياها بأنها غير عادلة اجتماعيا وغير فعالة اقتصاديا.

وكتب مارسيل فراتسشر، في مقال لصحيفة "فولدار تسايتونج" الألمانية، أن خفض أسعار الوقود يمثل "قرارا خاطئا مكلفا ومحفوفا بالمخاطر".

وأوضح فراتسشر، أن هذا الخفض يحول دون دفع السائقين لتقليل استهلاك النفط الشحيح حاليا، بل يؤدي بدلا من ذلك إلى زيادة شح هذا المورد، وهو ما يترتب عليه ارتفاع أسعار سلع أساسية أخرى مثل المواد الغذائية أو مواد التدفئة.

وكتب فراتسشر: "يتأثر بذلك بشكل خاص أصحاب الدخل المنخفض، الذين ينفقون بالفعل جزءا أكبر بكثير من ميزانياتهم على الاحتياجات الأساسية".

كما اعتبر فراتسشر، أن مكافأة تخفيف الأعباء المقترحة المعفاة من الضرائب للموظفين بقيمة 1000 يورو غير مناسبة.

وأوضح أن العاملين في الشركات الكبيرة والقوية ماليا لديهم فرص أفضل للحصول على هذه المكافأة مقارنة بموظفي الشركات الصغيرة أو المتقاعدين أو العاطلين أو الطلاب، الذين قد لا يحصلون على شيء.

ويرى فراتسشر، أنه من الأفضل تقديم مبلغ دعم لمرة واحدة لتكاليف الطاقة بقيمة 300 يورو لجميع البالغين، مرتبط بضريبة الدخل.

وأوضح أن هذه المساعدة ستصل بالكامل إلى ذوي الدخل المنخفض، بينما ستتناقص تدريجيا مع ارتفاع الدخل.

وأضاف أن ذلك سيتيح أيضا للمستفيدين حرية تقرير كيفية إنفاق الأموال، سواء على الوقود أو تكاليف التدفئة أو المواد الغذائية المرتفعة الثمن.

وكانت حكومات الولايات الألمانية، والعديد من الشركات، واقتصاديون بارزون آخرون مثل عضو مجلس "حكماء الاقتصاد" جابريل فيلبرماير، قد وجهوا بالفعل انتقادات - بعضها حاد - إلى خطط الحكومة لتخفيف الأعباء.