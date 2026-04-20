رئيس وزراء نيوزيلندا يدافع عن اتفاقية التجارة الحرة مع الهند قبيل توقيعها الأسبوع المقبل

يدفع رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون، من أجل حصول اتفاقية التجارة الحرة مع الهند على دعم الحزبين الرئيسيين في البلاد، قبيل توقيعها الأسبوع المقبل.

وفي هذا الصدد، رد على الانتقادات العنصرية الموجهة للاتفاقية من جانب حزب "نيوزيلندا أولا"، الشريك في الائتلاف الحكومي، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكان وزير التجارة والاستثمار، تود مكلاي، قد قال في وقت سابق اليوم الاثنين، في ولينجتون، إنه قد جرى الانتهاء من التحقق القانوني من اتفاقية التجارة الحرة، وأن البلدين اتفقا على توقيعها في 27 من أبريل الجاري في نيودلهي.

وأبرمت الاتفاقية في ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر 12 شهرا بعد توقيعها لكي تصير قانونية.

ويعارض حزب "نيوزيلندا أولا" الاتفاقية، إذ يقول إنه سيصوت ضدها في البرلمان لأنها تقدم تساهلات كبيرة بخصوص قضية الهجرة، دون أن تحصل على مقابل كاف، لا سيما مع استبعاد منتجات الألبان.

ويعني ذلك أن لوكسون يتعين عليه إقناع حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، بالتصويت لصالح الاتفاقية.