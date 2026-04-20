رئيس مدينة المنيا يتابع حملات إزالة 8 تعديات واسترداد أراضٍ زراعية

تابع الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، جهود التصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وفرض هيبة القانون، حيث شنت الوحدة المحلية حملات مكثفة لإزالة التعديات بمختلف القرى التابعة.

وصرح رئيس المدينة، في تصريحات صحفية اليوم، بأن الحملة أسفرت عن إزالة 8 حالات تعدٍّ، ما بين الحفر والبناء المخالف على أراضي الائتمان والإصلاح الزراعي، على مساحة 1137 مترًا، وذلك بقرى بني محمد سلطان، وطوخ الخيل، وبني أحمد الغربية، وتلة، ودمشير.

وقد تم تنفيذ الإزالات بشكل كامل، مع إعادة الأرض إلى حالتها الأصلية، وتسليمها إلى جهة الولاية المختصة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار هذه الحملات بشكل يومي، وعدم التهاون مع أي مخالفات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط.