رئيس وزراء بريطانيا يواجه النواب الغاضبين بشأن تعيين ماندلسون سفيرا

سوف يحاول رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، السيطرة على أزمة اسفرت عن انفلات السلطة من قبضته.

وسيواجه ستارمر، أسئلة قوية في البرلمان عندما يقف لتفسير سبب اختيار بيتر ماندلسون، السياسي المحاط بالفضائح وصديق جيفري ابستين، سفيرا لبريطانيا في واشنطن على الرغم من فشله في الفحوصات الأمنية، وعلى ما يبدو عندم إخبار ستارمر بشأن المخاوف المتعلقة بشأنه.

ودفعت هذه المعلومات المعارضين الغاضبين للمطالبة باستقالة ستارمر.

وأكد ستارمر، للنواب أكثر من مرة، اتباع "الإجراءات المتبعة" لدى تعيين ماندلسون.

وقال الآن إنه "غاضب" إنه لم يتم إبلاغه بأن عملية التدقيق المكثفة أوصت بعدم منحه التصريح الأمني.