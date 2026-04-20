دراسة: زيادة 10% في مصروف الجيب للأزواج باليابان في ظل التضخم

أظهر استطلاع حديث للرأي، أن الأزواج في اليابان يتمتعون بزيادة تتجاوز نسبتها 10% في مصروفهم الشهري، ليصل حجمه إلى نحو 37 ألف ين (233 دولارا أمريكيا)، رغم حرص الأسر على ترشيد الإنفاق في ظل معدلات التضخم الحالية.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الاثنين، بارتفاع مصروف الجيب الشهري المخصص للأزواج من ميزانية الأسرة، والمعروف باسم "أوكوزوكاي"، بواقع 3764 ينا بالمقارنة مع العام الماضي، ليصل متوسطه إلى 36 ألفا و835 ينا.

جدير بالذكر أنه بعد ركود مصروف الجيب خلال الأعوام الأخيرة، قفز إلى ثاني أعلى مستوى له منذ بدء إجراء الدراسات في عام 2018، ليبلغ نحو 37 ألفا و774 ينا في عام 2019.

ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادات الأجور، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب ما أظهره الاستطلاع الإلكتروني الذي أجرته شركة "ميجي ياسودا" للتأمين على الحياة في مارس الماضي، والذي شمل 1620 رجلا وامرأة متزوجين تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والسبعينيات.