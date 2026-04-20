الخارجية القبرصية تدين الهجوم على قوات اليونيفيل في لبنان وتصفه بـ«التهديد الخطير» على السلام والأمن الدوليين

أدانت وزارة الخارجية القبرصية بشدة الهجوم الذي استهدف أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" في جنوب لبنان، مشيرةً إلى أن الهجمات التي تستهدف أفراد الأمم المتحدة أمر غير مقبول وتشكل تهديدًا خطيرًا على السلام والأمن الدوليين.

وذكرت الخارجية القبرصية - في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أوردته صحيفة (سايبرس ميل) - "تدين قبرص بشدة الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل جندي فرنسي وإصابة آخرين"، مؤكدةً ضرورة احترام وقف إطلاق النار.

وكانت دورية تابعة لليونيفيل قد تعرّضت لإطلاق نار أثناء تنفيذ مهمة لتطهير طريق من المتفجرات؛ ما أدى إلى مقتل جندي فرنسي وإصابة 3 آخرين، اثنان منهم أصيبا بجروح خطيرة.

وأعلنت اليونيفيل فتح تحقيق في الحادث، داعية السلطات اللبنانية إلى الإسراع في تحديد المسئولين ومحاسبتهم، في ظل تصاعد المخاطر التي تواجه قوات حفظ السلام في المنطقة.