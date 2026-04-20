الهلال يعلن إصابة بنزيما في الظهر قبل مواجهة ضمك

كشف نادي الهلال السعودي عن تعرض نجمه الفرنسي كريم بنزيما لإصابة في الظهر، خلال تدريبات الفريق الأخيرة، في ضربة جديدة قبل استئناف منافسات الدوري.

وأوضح النادي أن بنزيما شعر بآلام في أسفل الظهر أثناء المران، ليخضع على إثرها لجلسة علاجية داخل عيادة النادي، دون الكشف عن مدة غيابه المحتملة.

وكان النجم الفرنسي قد انضم إلى صفوف الهلال في يناير الماضي، قادمًا من اتحاد جدة عقب فسخ تعاقده مع ناديه السابق، ليقدم بداية قوية بقميص الفريق.

وشارك بنزيما مع الهلال في 8 مباريات منذ انضمامه، نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف، إلى جانب صناعة 4 أخرى، مؤكدًا تأثيره السريع في الخط الهجومي.

على صعيد آخر، ودّع الهلال منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور ربع النهائي، عقب الخسارة أمام السد القطري بركلات الترجيح.

ويستعد الهلال لمواجهة ضمك يوم الثلاثاء 28 أبريل، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري السعودي، وسط ترقب لموقف بنزيما من المشاركة في اللقاء.