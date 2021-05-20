الموافقة على 18 قطعة أرض لإقامة مشروعات خدمية وتنموية في الدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس اللواء عبدالقادر النوري السكرتير العام، ترأس اجتماع اللجنة العليا المشكلة لبحث كل قطع الأراضي المتبرع بها لإقامة مشروعات النفع العام التي تسهم بشكل كبير في تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية.

وتمت الموافقة على 18 قطعة أرض من المستوفاة للشروط لإقامة مشروعات خدمية وتنموية بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وفي مركز السنبلاوين تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 7 قراريط لإنشاء مدرسة ابتدائي بقرية طنباره، بالإضافة للموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 350 مترًا لإنشاء مسجد بقرية الحصوة.

كماً تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 180 مترًا؛ لإحلال وتجديد مسجد بعزبة 9 بقرية المقاطعة، وأيضًا تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 7 قراريط لإنشاء وحدة صحية بكفر قنصوة.

وفي مركز ميت غمر تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 10 قراريط لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية جصفا، وكذا الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 16 قيراطًا و7 أسهم لإنشاء مدرسة تجريبية بصهرجت الكبرى، والموافقة على استئجار قطعة أرض مساحتها 14 قيراطًا لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بصهرجت الكبرى.

وفي مركز بلقاس تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 12 قيراطًا لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية عش العقاب و الموافقة علي عمل سور دير القديسة دميانة ببلقاس خامس.

وفي مركز المطرية تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 12 قيراطًا لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بالعصافرة.

وفي مركز دكرنس تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها فدان و6 قراريط لإنشاء مجمع مدارس (لغات - تعليم أساسي) بقرية المحمودية، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 425 مترًا لتوسعات مدرسة ميت طريف، فضلًا عن الموافقة على تخصيص مساحة 300 متر لإحلال وتجديد مسجد عزبة وديع الربيعة.

وفي مركز شربين تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 1500 متر لإنشاء مجمع معاهد أزهرية للفتيات (ابتدائي - إعدادي) بكفر يوسف، وتمت الموافقة علي تغيير نشاط مدرسة إعدادي ثانوي إلى مركز شباب بعزبة المهندس الصبرية على مساحة 19 قيراطًا و20 سهمًا.

وفي مركز أجا تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها قيراطين لإنشاء مسجد بقرية تلبنت.

ووجه الدكتور أيمن مختار الشكر والتقدير للمجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب أروع الأمثلة في المشاركة المجتمعية سواء من خلال التبرع بقطع الأراضي أو تبرعات مالية للمساهمة في إقامة منشآت تعليمية أو طبية وخدمية لمواطني هذه المحافظة.