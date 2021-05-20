صربيا تعتزم التبرع بـ 100 ألف جرعة من لقاح كورونا لجمهورية التشيك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم صربيا منح جمهورية التشيك 100 ألف جرعة من لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا مجانا.

ووصف رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس ذلك بأنه "هدية لا تصدق"، وذلك في منشور على تويتر يوم الأربعاء.

ورحب بابيس بهذا النبأ بعد اجتماعه مع الرئيس الصربى الكسندر فوتشيتش، في ختام زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى براغ.

وقبل ذلك بيوم ، اعتذر الرئيس التشيكي ميلوس زيمان شخصيا لفوتشيتش عن ضربات جوية شنها حلف شمال الأطلسي (ناتو) على صربيا عام 1999.

وشن الناتو غارات جوية على ما كان يعرف آنذاك بجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية للتعجيل بإنهاء الحرب في كوسوفو. ولا يزال تقييم هذه المهمة مثيرا للجدل حتى اليوم لأنه لم يحظ بتفويض من الأمم المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن براغ مازالت تنتظر حوالى 80 ألف جرعة من لقاح كورونا كان من المقرر التبرع بها للبلاد فى بادرة تضامن من سلوفينيا والنمسا والمجر. ومن المتوقع الآن وصول الجرعات في نهاية حزيران/يونيو.