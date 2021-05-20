مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يعقد دورته الـ44 الخميس المقبل برئاسة اليمن

يعقد مجلس وزراء الشباب العرب، دورته العادية الرابعة والأربعين "عن بعد"، يوم الخميس المقبل، برئاسة اليمن ويسبقه الأربعاء اجتماع الدورة السادسة والستين للمكتب التنفيذي للمجلس برئاسة مصر وعضوية كل من: المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتونس والمملكة العربية السعودية والعراق وسلطنة عمان وفلسطين والكويت وليبيا.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في تصريح اليوم الخميس، إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – ادارة الشباب والرياضة- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) دعت إلى عقد اجتماعات اللجان الفنية المعاونة (الشبابية - الرياضية – المالية) خلال الفترة من 23- 25 مايو الجاري عبر "الفيديو كونفرانس".

وأشارت السفيرة أبو غزالة، إلى التحديات التي طرأت على المنطقة العربية والعالم بشأن التعامل مع تبعات جائحة كوفيد 19 (فيروس كورونا المستجد ) والتغيرات المتسارعة العالمية والإقليمية حول الشباب العربي خاصة.

وأكدت الاهتمام الجاد والمتواصل على مستوى القادة ووزراء الشباب والحكومات العربية بالشباب العربي ومستقبله باعتباره طاقة بشرية هائلة لدعم التنمية العربية وما يتطلبه الوضع الراهن من إيجاد بديل يمكن من خلاله تنفيذ الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية وكيفية دعم الشباب العربي في ظل جائحة كورونا.

وشددت على دعم جامعة الدول العربية للشباب العربي وتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية للتصدي لجائحة كوفيد 19 (فيروس كورونا المستجد) من خلال العمل معا من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية الشباب العربي من هذا الوباء الخطير، وحرصها على الشباب العربي ومساعدته في ظل هذه الجائحة والذي يعد من بين أهم أولويات الجامعة العربية وآلية عملها المتمثلة في مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي.

وأوضحت أنه سيتم عرض العديد من الموضوعات الهامة التي تخدم الشباب العربي من برامج وانشطة وجلسات حوارية على جدول أعمال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب مثل نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي وإطلاق مبعوثين افتراضيين للشباب العربي ومنتدي الشباب العربي الأوروبي الثامن وبغداد عاصمة الشباب العربي لعام 2020 وبرنامج رحلة المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية إلى جانب مشروع القيادات التقنية للشباب العربي ومنصة الشباب العربي ومسابقة بحثية للشباب العربي حول العائد الديموغرافي وجائحة كورونا.

وأشارت إلى أن جدول الأعمال يتضمن العديد من الأنشطة الرياضية مثل دورة التشريعات والأنظمة الرياضية والمنتدي العربي الأول للعاملين بالشباب والرياضة والبرنامج العربي المتقدم في الاستثمار الرياضي في المنشأت الرياضية والمهرجان العربي للرياضة النسوية وندوة تداعيات جائحة كورونا والواقع الرياضي الجديد.

وأكدت أن قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) يعمل على المتابعة المستمرة مع وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية حول دعم الشباب العربي ومستقبله في ظل جائحة كورونا، والعمل كنقطة تواصل من أجل تبادل المعلومات والخبرات بين وزرات الشباب والرياضة في الدول العربية وتبادل الخطط والبرامج الشبابية الحالية والمستقبلية التي وضعتها الدول العربية لمواجهة هذه الجائحة.