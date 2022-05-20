تراجع حاد في الصادرات الألمانية إلى روسيا في أبريل



في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا تراجعت الصادرات الألمانية لروسيا على نحو حاد في نيسان/أبريل الماضي.



فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الجمعة استنادا إلى بيانات مؤقتة أن قيمة الصادرات الألمانية لروسيا بلغت الشهر الماضي نحو 900 مليون يورو، بتراجع قدره 1ر63% على أساس سنوي.



وفي قائمة وجهات التصدير الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي، تراجعت روسيا من المركز الخامس إلى المركز الرابع عشر.



وبوجه عام ارتفعت التجارة الخارجية الألمانية مع دول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 5ر4% على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 4ر53 مليار يورو. وكانت الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأهم الشهر الماضي، حيث اشترت وحدها بضائع ألمانية بقيمة 12 مليار يورو، وتلتها الصين والمملكة المتحدة.