 مرتضى منصور: سأشجع الأهلي أمام الوداد.. وتلقيت دعوة لحضور المباراة - بوابة الشروق
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مرتضى منصور: سأشجع الأهلي أمام الوداد.. وتلقيت دعوة لحضور المباراة

إبراهيم سعيد
نشر في: الجمعة 20 مايو 2022 - 2:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 مايو 2022 - 2:35 ص

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بأنه سيشجع الأهلي في مباراته أمام الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها 30 مايو الجاري، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: «في البداية أشكر رئيس الاتحاد المغربي ونادي الوداد، على دعوة حضور نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن وجودي سيكون فيه حرج سيضايق بعض الأهلوية».

وشدد: «سأشجع الأهلي أمام الوداد للفوز باللقب، وأفكر لو حضوري لن يضايق أحد سأحضر اللقاء وألبي الدعوة».

وحول قراره بنقل مباريات الزمالك من ستاد القاهرة، أوضح: «لاعبين الزمالك تدخل ستاد القاهرة مهزومين 90% وهذا ليس جديد».

وأتم: «نفس الأمر حدث للأهلي مع مانويل جوزيه من قبل وقال لا أريد ألعب على ستاد بتروسبورت اريد اللعب على ستاد القاهرة».


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