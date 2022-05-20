حالة تأهب صحية في أستراليا مع رصد أول حالة يشتبه إصابتها بجدري القرود

قالت السلطات المحلية في أستراليا اليوم الجمعة إنه تم اكتشاف أول حالة يشتبه إصابتها بفيروس جدري القرود في البلاد، ما أثار حالة تأهب صحية في البلاد.

وذكرت السلطات الصحية بولاية نيو ساوث ويلز أنها حددت حالة "محتملة" للإصابة بجدري القرود لدى رجل أربعيني والذي عاد إلى أستراليا من أوروبا مؤخرا.

وقالت السلطات الصحية في نيو ساوث ويلز في تحذير صحي اليوم الجمعة " إنه تم إجراء فحص عاجل والذي حدد وجود حالة محتملة للإصابة بجدري القرود، ويجري حاليا إجراء فحص تأكيدي".

وأصيب الرجل بمرض خفيف بعد"عدة أيام" من عودته إلى أستراليا. وهو حاليا يخضع للعزل في منزله مع مخالط منزلي.

وقالت كيري شانت كبيرة مسؤولي الصحة بالولاية إن السلطات الصحية في نيو ساوث ويلز أصدرت تحذيرا طبيا للأطباء العاملين والمستشفيات في جميع أنحاء الولاية.

وتأتي الحالة المشتبه بها في أعقاب رصد حالات متعددة من الاصابة بجدري القرود تم تسجيلها مؤخرا في دول لا يوجد بها المرض عادة - بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال.

وينتقل جدري القرود في منطقة وسط وغرب إفريقيا، والذي غالبا ما يكون بالقرب من الغابات الاستوائية المطيرة، ويعتبر مرضا متوطنا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتم اكتشافه بها لأول مرة في عام 1970.

ويمكن أن ينتقل المرض من شخص لآخر عبر الرذاذ المتنقل في الهواء أو الاتصال الجسدي الوثيق أو مشاركة البياضات أو الأشياء الملوثة.

ويشار إلى أن غالبية الحالات التي تم تسجيلها حتى الآن هي لرجال مارسوا الجنس مع رجال آخرين.

وعادة ما يسبب الفيروس أعراضا مشابهة لأعراض الجدري، ولكنها أقل حدة. ويمكن أن تكون الحالات شديدة أيضا. وتم اعتبار أنه تم القضاء على الجدري في جميع أنحاء العالم منذ عام 1980 بعد حملة تطعيم كبيرة.