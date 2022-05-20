أوكرانيا: مقتل 232طفلا وإصابة 427 آخرين جراء الغزو الروسي للبلاد

أعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية قتلت 232 طفلا وإصابة ما لا يقل عن 427 آخرين في جميع أنحاء البلاد منذ غزوها في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.

وجاء ذلك في بيان لمكتب المدعي العام الأوكراني على تليجرام، بحسب ما أوردته اليوم الجمعة وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية (يوكرينفورم).

وقال البيان إن هذه الأرقام ليست نهائية لأن العمل جار لتحديد عدد الضحايا في مناطق القتال النشط وفي المناطق المحتلة مؤقتا والمحررة.

وأضاف أن إجمالي 1837مؤسسة تعليمية لحقت بها أضرار جراء القصف الذي تعرضت له مدن وبلدات وقرى أوكرانية من جانب القوات الروسية .

وتابع البيان أن 172 من هذه المؤسسات قد دُمر بالكامل.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الرابع من الشهر الجاري ، لقى 3238 مدنياً حتفهم ،فيما أصيب 3397آخرين في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي .