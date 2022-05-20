الأستراليون ينتخبون غدا برلمانا جديدا

يتوجه الأستراليون إلى صناديق الاقتراع غدا السبت، لانتخاب برلمان جديد .

ومن المقرر أن يشارك أكثر من 17 مليون شخص في التصويت على شغل مقاعد البرلمان البالغ عددها 151 مقعدا في مجلس النواب ونصف المقاعد الـ 78 في مجلس الشيوخ.

وتضع الانتخابات رئيس الوزراء الحالي سكوت موريسون وحزبه الليبرالي المحافظ في مواجهة مع حزب العمال المعارض وزعيمه أنتوني ألبانيز.

وأظهرت استطلاعات الرأي لوقت طويل تقدم حزب العمال في سباق الانتخابات، ولكن الأيام القليلة الماضية شهدت تراجعا في هذه الصدارة.

وحقق الليبراليون، الذين يشاركون في ائتلاف مع القوميين الأكثر محافظة في الانتخابات الأخيرة في عام 2019 ، فوزا مفاجئا بعد أن كان من المتوقع أن يتصدر حزب العمال السباق.

ودارت المواضيع الرئيسية في الحملات الانتخابية حول موضوعات الاقتصاد وتغير المناخ والأمن القومي.