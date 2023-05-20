الكويت تدين اقتحام مبنى سفارة قطر في العاصمة السودانية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، عن إدانة واستنكار دولة الكويت، لقيام مجموعة مسلحة باقتحام وتخريب مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، على رفض دولة الكويت القاطع لكل أشكال العنف والتخريب، ومن استمرار هذه الأعمال العدائية التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجمهورية السودانية، والتي تعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وجددت الوزارة دعوتها للسلطات الرسمية، وجميع الأطراف المعنية في جمهورية السودان، للتحرك الفوري لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية، والمباني التابعة لها، والعمل على ضمان أمن وسلامة طاقمها، ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الاقتحامات.