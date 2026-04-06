كوريا الجنوبية تعتزم إرسال سفن إلى ميناء يُنبع لتوريد النفط وتجنب مضيق هرمز

تعتزم سيول إرسال خمس سفن ترفع علم كوريا الجنوبية إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، في مسار بديل لتأمين إمدادات النفط تتجنب من خلاله مضيق هرمز، بحسب ما أعلن نائب في الحزب الحاكم الاثنين.

وقال النائب آن دوجول للصحفيين بعد اجتماع مع السلطات المعنية، بما فيها وزارة الطاقة، "ثمة حاجة إلى إرسال سفن ترفع العلم الكوري عبر طرق بديلة لتأمين إمدادات النفط الخام باستخدام مسارات تصدير تتجنب مضيق هرمز"، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وأضاف: "نعمل على إرسال خمس سفن ترفع العلم الكوري الجنوبي إلى ميناء ينبع في المملكة العربية السعودية، في منطقة البحر الأحمر"، مشيرا الى أن مبعوثين خاصين سيزورون كذلك المملكة وسلطنة عمان والجزائر لبحث تأمين إمدادات إضافية من النفط الخام.

إلى ذلك، أظهرت بيانات لتتبع السفن ​اليوم الاثنين أن ناقلتين محملتين بغاز طبيعي مسال من رأس لفان ​في قطر عادتا أدراجهما بعدما اتجهتا شرقا نحو مضيق هرمز.

ولو نجحت الناقلتان في عبور المضيق لشكل ذلك أول عبور ​لشحنات غاز طبيعي ‌مسال من الممر المائي منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.

وأظهرت بيانات من شركتي كبلر ‌ومجموعة بورصات لندن لتحليل البيانات أن الناقلتين (الضعاين) و(رشيدة) قامتا بتحميل الشحنات في أواخر فبراير. وأشارت البيانات أيضا إلى أن ناقلة الضعاين كانت متجهة إلى الصين في ذلك ​الوقت.

وكشفت بيانات كبلر أن الناقلتين تخضعان لسيطرة ‌شركة قطر للطاقة التي لم ترد على طلب من رويترز للتعليق.