المستشار الألماني يعتزم التوجه إلى كوريا الجنوبية بعد انتهاء قمة السبع في اليابان

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يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس، زيارة كوريا الجنوبية، غدا الأحد، بعد انتهاء قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في هيروشيما اليابانية.

وسيستهل السياسي الاشتراكي الديمقراطي زيارته في كوريا الجنوبية بالتوجه إلى المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين.

كانت كوريا انقسمت بعد حرب دارت رحاها قبل 70 عاما إلى جمهورية شعبية شيوعية في الشطر الشمالي وجمهورية ديمقراطية في الشطر الجنوبي.

ويعقد شولتس لقاء مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في العاصمة سيول.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ستكون أول محادثات ثنائية يجريها مستشار ألماني مع القيادة الكورية الجنوبية منذ 30 عاما.

يذكر أن المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل كانت أجرت محادثات في سيول عام 2010 لكنها كانت محادثات في إطار قمة مجموعة العشرين.

ويتمثل السبب الرئيسي لهذه الزيارة في سعي شولتس إلى تقليل اعتماد الاقتصاد الألماني على الصين وتوسيع نطاق علاقات برلين مع آسيا.

وتعد كوريا الجنوبية رابع أقوى اقتصاد في آسيا بعد الصين واليابان والهند.

ويتوجه شولتس إلى كوريا الجنوبية ترافقه زوجته بريتا إرنست كما هو الحال أيضا في رحلته لليابان التي شارك فيها في قمة مجموعة السبع.