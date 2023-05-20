رئيسة جورجيا تقاطع شركة طيران محلية بسبب رحلاتها لروسيا

قالت رئيسة جورجيا سالوميه زورابيشفيلي، إنها لن تستخدم خدمات الخطوط الجوية الجورجية المملوكة للقطاع الخاص بعد قرار الشركة باستئناف الرحلات التجارية إلى روسيا.

وأضافت زورابيشفيلي في خطاب عام اليوم السبت: "سأمتنع عن استخدام شركة الطيران هذه من الآن فصاعدا طالما أن هذه الشركة في أيدي هؤلاء الأشخاص الذين سيفعلون أي شيء مقابل المال"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رحب مسئولون جورجيون آخرون بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة روابط النقل الجوي بين البلدين، حتى في الوقت الذي حثت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحكومة في تبليسي على مراعاة العقوبات المفروضة على الكرملين بسبب الأزمة الأوكرانية.