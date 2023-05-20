السجن 3 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة هيروين في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سعيد سرحان، اليوم السبت، "م.ع.ب"، سائق، بالسجن لمدة 3 أعوام، وتغريمه 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط؛ لاتهامها بحيازة مخدر الهيروين؛ بقصد الاتجار، وذلك في القضية المقيدة برقم 18162 لسنة 2022 جنايات ثالث المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول ضبط شخص؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة "هيروين"، قبل توزيعها على عملائه في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهم بمزاولة نشاطًا واسع النطاق بالاتجار بالمواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية إلى حيث مكان تواجده؛ لمراقبته والتأكد من صحة المعلومات السرية الواردة بشأنه، فأبصرته القوة يسلم أحد عملائه لفافة لمخدر الهيروين يخرجها من علبة سجائر فتم ضبطه، فيما لاذا العميل بالفرار.

وأضافت التحقيقات أنه وبتقنين الإجراءات تم تفتيش المتهم حيث عثر بحوزته على لفافة بلاستيكية تحوي بداخلها لفافة لمخدر الهيروين، وبتفتيشه ذاتيًا عثر بحوزته على مبلغ مالي، وهاتف محمول.

وأوضحت التحقيقات أنه وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وأشارت التحقيقات إلى أن تقرير المعمل الكيميائي أثبت أن اللفافات المضبوطة تحوي بداخلها مخدر الهيروين، وتزن 18.07 جرامًا، ليكون بذلك المتهم ارتكب جناية يٌعاقب عليهما بمقتضى نصوص القانون.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحق المتهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: عبد الفتاح فريد الزارع، وعمرو محمد عبد المطلب، وسكرتير محكمة الجنايات، وليد محب.