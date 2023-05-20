ردّ عادل عبدالحميد مجاهد محامي الفنانة غادة والي، المتهمة بسرقة تصميمات فنان روسي (كما يدعي / جار تحقق النيابة العامة)، على الاتهامات الموجهة لموكلته.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إنهم تأخروا في الرد لأسباب شبه سياسية - وفق تعبيره، مشيرا إلى أنّ الاتهام ملفق تلفيقا محكما.

وأضاف أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كرمها مرتين في مؤتمر الشباب وكلفها بأن تجري الهوية البصرية للأقصر، معتبرا ما حدث مع غادة والي بأنه مؤامرة ضد الفن المصري.

وتابع: «واقعة مترو الأنفاق غير حقيقية وتسرع لإهانة الفنان المصري.. مصر لديها ثلثي آثار العالم.. هل غادة تنتظر لوحة من بره مصر وتسرقها.. الفنان ده هو اللي سارق تصميمات من آثارنا الفرعونية».

واستطرد: «يعني هو (الفنان الروسي) دخل المترو وشاف الصورة.. ده عمره ما دخل مصر.. دي مؤامرة من سنة 2013».

وأشار إلى أنّ الهدف من هذه الاتهامات هو هدم غادة والي نظرا لتشابه اسمها مع عائلة والي، متابعا: «الهدف كان إقالة غادة والي (وزيرة التضامن السابقة) بسبب موقفها من جماعة الإخوان ولإقالة عصام والي (رئيس الهيئة القومية للأنفاق السابق)»، مناشدا الرئيس عبدالفتاح السيسي ببحث هذا الأمر.

واعتبرت أن هيئة الأنفاق أخطأت عندما أزالت صور اللوحات من محطات المترو في 2018 (عندما وُجِّه الاتهام الأول لغادة والي)، مؤكدا أن التحقيقات ستُظهر قريبا ما سماه «خطأ» الهيئة.

ونفى ما أثير عن أن والي باعت اللوحات (المتهمة بسرقتها) بملايين الجنيهات، قائلا: «بيقولوا خدنا 100 مليون جنيه.. إحنا باعين اللوحة بـ9000 جنيه».