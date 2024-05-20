معهد الفلك: غرة شهر ذو الحجة توافق الجمعة 7 يونيو

قال أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور أشرف تادرس، إن بدر شهر ذي القعدة للعام الهجري الحالي 1445 هـ سيكتمل يوم الخميس المقبل في الساعة الثالثة و54 دقيقة مساء، ووفقا للحسابات الفلكية فإن غرة شهر ذي الحجة ستوافق يوم الجمعة 7 يونيو المقبل.

وقال تادرس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين - إن بدر ذي القعدة سيكون كامل الاستدارة في ذلك اليوم، حيث تبلغ نسبة لمعانه 100%، ويشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

وأضاف أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر؛ لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 22 إلى 25 مايو الحالي.

وذكر أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء منها قمر "الزهر"؛ لأن أزهار الربيع تنمو بكثافة في هذا الوقت من العام، كما يعرف ب"قمر الذرة وقمر الحليب".

وأكد أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

من ناحية أخرى، أشار الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك إلى أن القمر سيبزغ الخميس المقبل مقترنا مع النجم العملاق (قلب العقربة أو انتاريس) ألمع نجم في برج العقرب، ويكون هذا باتجاه الجنوب الشرقي بغضون الساعة الثامنة والنصف مساء.

وأوضح أنه يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء طوال الليل في حالة صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي جراء شروق الشمس، لافتا إلى أن "أنتاريس" هو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف، ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض.