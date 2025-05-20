محافظ القليوبية يبحث مع «البيئة» تطوير منظومة المخلفات الصلبة

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، الدكتور ياسر عبد الله، مساعد وزيرة البيئة للمخلفات، والوفد المرافق له من جهاز تنظيم وإدارة المخلفات.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتعامل الأمثل مع المخلفات الصلبة، وتطوير مصانع التدوير القائمة بالمحافظة.

وخلال اللقاء، أكد محافظ القليوبية حرص المحافظة على التنسيق والتعاون الدائم والمثمر مع وزارة البيئة، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة.

وأشار إلى الأهمية القصوى للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة، وتحسين البيئة من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أشاد الدكتور ياسر عبد الله بالجهود التي تبذلها محافظة القليوبية في مجال إدارة المخلفات، مؤكدًا استعداد وزارة البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتقني للمحافظة، لتحقيق أهدافها في هذا الملف الحيوي.

وقد استعرض الجانبان خلال الاجتماع التحديات والفرص المتاحة لتطوير منظومة جمع ونقل ومعالجة المخلفات، بالإضافة إلى سبل تعزيز دور مصانع التدوير في تحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات وتقليل حجم المدفون منها. كما تم بحث آليات تطبيق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في مجال إدارة المخلفات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام، وخالد العرفي، رئيس حي غرب شبرا الخيمة.