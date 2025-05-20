«لوفتهانزا» للطيران الألماني تعلن تمديد تعليق الرحلات إلى إسرائيل لـ8 يونيو

أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" للطيران الألمانية، اليوم الثلاثاء، استمرار تعليق الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى 8 يونيو.



وذكرت "لوفتهانزا" أنه بعد إجراء تقييم للوضع، قررت تمديد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل حتى 8 يونيو.



وقبل أيام، أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، بأن مجموعة شركات "لوفتهانزا" للطيران أعلنت تمديد إلغاء الرحلات إلى إسرائيل حتى 25 مايو الجاري.

وذكرت "إسرائيل هيوم" أن مجموعة الطيران العملاقة، التي كانت في محادثات لعودة الرحلات الجوية في 19 مايو، أعلنت أن عمليات الإلغاء ستستمر حتى 25 مايو.



وأضافت الصحيفة العبرية، أنه "بعد تقييم الوضع، أعلنت لوفتهانزا الخميس الماضي، أنها تمدد تعليق جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 25 مايو".

وتضم المجموعة شركات الطيران "لوفتهانزا"، والخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية النمساوية، وخطوط بروكسل الجوية، ويورو وينجز.

من جانبها، أعلنت شركة طيران "رايان إير" الإيرلندية عن إلغاء رحلاتها حتى 4 يونيو.

ومن المتوقع عودة رحلات "إيجيان إيرلاينز" اليونانية في 19 مايو، كما ألغت "دلتا" الأمريكية رحلاتها حتى 19 مايو، وفق الصحيفة.



ومددت شركة الخطوط الجوية الفرنسية إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى 20 مايو، كما ألغت شركة الخطوط الجوية الإسبانية "إيبيريا إكسبريس" رحلاتها حتى 31 مايو، كما ألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها حتى 14 يونيو، في منتصف الصيف، بحسب شبكة روسيا اليوم.



في حين أعلنت شركة طيران كندا، التي كان من المقرر أن تعود في 8 يونيو، تأجيل عودتها حتى سبتمبر 2025.