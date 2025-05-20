محافظة البحيرة: إزالة 11 حالة بناء مخالف بكفر الدوار ضمن الموجة الـ26

وجّهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات والتصدي لكافة أعمال البناء المخالف، مع سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، وذلك في إطار الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة محمد بطيشة، بإزالة 11 حالة بناء مخالف بقرية البسلقون، شملت مباني وأسوارًا مخالفة.

وتضمنت الإزالات 7 حالات تعدٍ على الطرق بمساحة 226 مترًا، و3 حالات بناء مخالف على مساحة 70 مترًا، بالإضافة إلى تنفيذ قرار إزالة إداري داخل نطاق القرية.

وقد تم تنفيذ الإزالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك من خلال قسم التعديات، وبالتنسيق مع الإدارة الزراعية، والإصلاح الزراعي، وتحت تأمين من مركز شرطة كفر الدوار.