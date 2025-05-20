وفاة طفلين غرقا وإصابة الأب إثر سقوط سيارة بترعة النوبارية في البحيرة

شهد مركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، وفاة طفلين غرقا وإصابة والدهما، جراء سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة النوبارية، وتم انتشال الجثتين والمصاب ونقلهما إلى مستشفى كوم حمادة التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة النوبارية، بالقرب من قرية دست الأشراف بنطاق ذات المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وقوات الإنقاذ النهري، وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة النوبارية، وتم انتشال السيارة ومستقليها من المجري المائي، ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة، ووفاة نجليه التوأم في الحال، وتم نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة التخصصي.

وأسفر الحادث عن إصابة “شعبان.ع.ال، 35 عاما”، بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

فيما لقي نجلاه مصرعها وهما كل من "أحمد. ش. ال"، ويبلغ من العمر عامين، وشقيقه التوأم "محمد. ش. ال"، وتم نقلهما بسيارة الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.