محافظ المنيا يوقع اتفاقا مع شركة المياه لإنشاء محطة ومأخذ على النيل بالمنطقة الصناعية

وقع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اتفاقا مشتركا، مع المهندس حسن يحيي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بشأن إنشاء محطة مياه ومأخذ على النيل بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 450 مليون جنيه.

وجاء ذلك في إطار اتفاقية القرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشترك لبرنامج "التنمية المحلية في صعيد مصر"، والذى يهدف إلى رفع القدرة التنافسية والاقتصادية، ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية، وتوفير البنية التحتية للمواطنين والمشروعات على نحو مستدام.

وأوضح محافظ المنيا، أن هذا البروتوكول يأتي دعماً للقدرات الإنتاجية والإمكانيات التنافسية للمنشآت الصناعية، وتوفير البنية التحتية وتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجودة عالية للصناعات القائمة بالمنطقة الصناعية، مما يعزز قدرتها على المنافسة وتصدير منتجاتها، فضلا عن تخفيف جزء من التكلفة المتمثلة في معالجة المياه المتوفرة حالياً، بما يتلاءم مع احتياجات بعض الصناعات، فضلاً عن أن المحطة ستخدم أيضاً تجمعاً سكنياً يضم 102 عمارة مجاور للمنطقة الصناعية.

وأكد حرص المحافظة وسعيها الدائم لدعم وتشجيع الاستثمار، وتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين، لافتا إلى أن توقيع البروتوكول اليوم يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية المحلية المستدامة، وتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وخطة المحافظة بهدف تحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة بالمحافظات الأكثر احتياجاً.

وأشار محافظ المنيا، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولات جذرية في ملف الاستثمار والخدمات المقدمة المواطنين ليس فقط في قطاع المياه ولكن في جميع القطاعات.

ويتضمن الاتفاق أن تتولى المحافظة فحص المشروع، وتحديد مدى أهليته لتلقي التمويل من كل النواحي البيئية، والاجتماعية المنصوص عليها وفق اشتراطات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومتابعة الأعمال المكلفة بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذها والإشراف عليها، مع ممارسة جميع السلطات المتابعة الفنية والمالية، ومراجعة أعمال التعاقد والإسناد من خلال وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة أو جهة استشارية متخصصة، وتقديم تقارير متابعة ربع سنوية وسنوية للمكتب التنسيقي للبرنامج بالقاهرة بالأعمال التي تم إنجازها.

كما تعهدت الشركة بإعداد الدراسات التصميمية، والاستشارية وكذلك دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لكل عناصر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفقاً لما ورد بدليل تشغيل البرنامج والنماذج المعتمدة لدى جهاز شئون البيئة، وتنفيذ المشروعات مع مراعاة الأطر العامة للإدارة والمراقبة البيئية والمجتمعية.كما تلتزم الشركة بالتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمشروعات المنفذة، والتنسيق الكامل مع وحدة التنفيذ المحلية وأجهزة المحافظة، ومكتب تنسيق البرنامج في تخطيط وتنفيذ وأسلوب الطرح والترسية لمكونات المشروع الممول من خلال البرنامج.

وشملت البنود أيضاً قيام الشركة بإعداد تقارير المتابعة والتقييم الربع سنوية للمشروعات المسندة إليها وتقديمها للمحافظة، على ان تتناول التقارير الأعمال التي تم إنجازها في تنفيذ برامج المراجعة البيئية والاجتماعية، وكذلك التقارير المالية للمشروع طبقاً لاتفاقية القرض الخاصة بالبرنامج ووفقاً لدليل تشغيل البرنامج والنظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

ويهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى رفع كفاءة البنية التحتية، ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بالمناطق المستهدفة، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وخطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار.