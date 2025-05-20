الإسماعيلي يعلن انتصاره قضائيا على فوفلياس

أعلن نادي الإسماعيلي مساء اليوم الثلاثاء، تسلمه خطابا من محامي النادي ألكسندر زين روفنين مرفقا به قرار المحكمة الرياضية الدولية (CAS) الصادر اليوم والخاص باللاعب الفلسطيني سعدو عبد السلام فوفلياس.

وأوضح الإسماعيلي في بيانه أن المحكمة قضت برفض الاستئناف المقدم من اللاعب الفلسطيني والذي يطالب فيه بأحقيته في مبلغ 200 ألف دولار ورفض كافة التماسات الدفاع.

كما ألزمت المحكمة الرياضية الدولية اللاعب بسداد مبلغ 1000 فرانك سويسري للنادي الإسماعيلي، قيمة تكاليف قانونية للمحكمة.

انضم اللاعب لصفوف النادي، أثناء فترة إدارة اللجنة المؤقتة برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي، حيث تعاقدت معه في 8 فبراير 2023، قبل أن تنهي التعاقد معه في الأول من مارس 2023.

وبهذا القرار يسدل الستار على قضية أخرى من مجموعة القضايا التي لاحقت النادي نتيجة القرارات غير المدروسة التي اتخذت خلال هذه الفترة.