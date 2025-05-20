منظمة بيئية: معظم ما يجري صيده في الشباك بأستراليا ليست أسماك قرش

أفادت بيانات حصلت عليها منظمة عالم الرفق بالحيوان، اليوم الثلاثاء، بأن نحو 90% مما يجلري صيده في شباك صيد أسماك القرش على طول ساحل ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية هي من الأنواع غير المقصودة.

وكشفت المنظمة عن تلك البيانات اليوم الثلاثاء، بعد أن قدمت طلبا للسماح بحرية تبادل المعلومات إلى وزارة الصناعات الأولية في نيو ساوث ويلز.

وأظهرت الأرقام، أنه خلال موسم 2024-25، جرى اصطياد 223 من الحيوانات البحرية في الشباك المنصوبة في 51 شاطئا، ولكن 24 منها فقط كانت لأسماك القرش المستهدفة، مثل أسماك القرش الأبيض أو النمر أو الثور.

وكان نحو 89% مما تم صيده من الأنواع غير المستهدفة، فيما نفقت 149 أي نحو ثلثي تلك الأسماك التي تم صيدها، ومن بين ذلك 4 دلافين و7 سلاحف مهددة بالانقراض و4 أسماك قرش رمادية مهددة بالانقراض.

ووصف عالم الأحياء البحرية بالمنظمة لورانس تشليبيك، معدل الصيد العرضي هذا المرتفع، بأنه "مصدر قلق خطير للحفاظ على البيئة"، وحث ولاية نيو ساوث ويلز على إزالة شباك أسماك القرش بشكل دائم.

وأضاف أن اللجنة العلمية للأنواع المهددة بالانقراض التابعة لحكومة نيو ساوث ويلز لم تجد أي فوائد للسلامة من تلك الشباك في تقريرها الصادر في مارس الماضي، قائلا إن هذا يجب أن يكون "المسمار الأخير في نعش تلك الشباك.

وأشار تشليبيك، إلى بدائل مثل المراقبة بالطائرات المسيرة ومحطات الاستماع لأسماك القرش وخطوط الطبول غير المميتة المستخدمة حاليا بالفعل.