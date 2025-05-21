أكد ثروت سويلم، عضو مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة أنه كانت هناك رغبة لدى المجلس في تطبيق اللائحة هذا الموسم بهبوط فريقين، مُشيرًا إلى أن الأندية لم توافق على ذلك.

وقال ثروت في تصريحات لبرنامج الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر تو: "كان مجلس إدارة الرابطة مصمم على تطبيق اللائحة في ملف إلغاء الهبوط بالموسم الحالي، لكن الجمعية العمومية رفضت ذلك وأصرت على إلغائه من أجل الأندية الشعبية".

وأضاف: "لقد وضعنا خلال الاجتماع مع الأندية خارطة طريق نسير عليها لمدة 3 سنوات حتى لا يتكرر نفس الأمر خلال المواسم القادمة".

وأتم ثروت سويلم تصريحاته قائلًا: "لم يحدث أي حوار مع هاني أبوريدة بشأن إلغاء الهبوط لكن اعتقادي أنه من محبين الأندية الشعبية مثلنا".

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز هذا الموسم، على أن يكون إجمالي عدد الفرق في الموسم القادم 21 فريقًا.