نتنياهو: حرب غزة يمكن أن تنتهي غدا حال عودة الرهائن وإلقاء قادة حماس أسلحتهم

قال رئيس الوزراء الإسراائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحرب الدائرة في غزة، :" يمكن أن تنتهي غدا إذا تم إطلاق سراح الرهائن المتبقين، وألقت حماس أسلحتها، وتم نفي قادتها القتلة"، إضافة إلى جعل غزة منطقة منزوعة السلاح.

وأضاف نتنياهو في معرض اتهامه لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا بتقديم "جائزة كبيرة" لحماس بعد أن دعوا إلى إنهاء العمليات العسكرية المكثفة في غزة، :" لا يمكن توقع أن تقبل أي دولة أي شيء أقل من ذلك وإسرائيل يقينا لن تقبل".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية " بي إيه ميديا" عن نتنياهو قوله ،:" هذه حرب الحضارة ضد الهمجية، وستستمر إسرائيل في الدفاع عن نفسها بالوسائل العادلة حتى يتحقق النصر الكامل".

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني أدانوا أمس الإثنين، التصعيد "البشع" في غزة من جانب الحكومة الإسرائيلية، محذرين من اتخاذ "إجراءات ملموسة" تصل إلى حد فرض عقوبات، ما لم تتوقف عن توسيع عملياتها العسكرية وتسمح فورا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

ودعا قادة الدول الثلاث ، حماس إلى إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم في ما وصفوه بـ"الهجوم الشنيع" في السابع من أكتوبر 2023.

وقال ثلاثتهم ،: "لقد دعمنا دائما حق إسرائيل في الدفاع عن الإسرائيليين ضد الإرهاب ... لكن هذا التصعيد غير متناسب تماما".