مرشح رئاسي بولندي يميني متطرف يطالب بإجراء مناظرة بين المتنافسين المتبقيين

اشترط سلافومير مينتزن، المرشح الرئاسي البولندي المنتمي للتيار اليميني المتطرف، والذي تم استبعاده من الجولة الأولى من التصويت في مطلع الأسبوع الجاري، أن يكون تأييده لجولة الإعادة من خلال إجراء مناظرة والتزامات سياسية من جانب المتنافسين المتبقيين.

وقال مينتزن اليوم الثلاثاء، إنه سيدعو كلا من رافال ترزاسكوفسكي المرشح الليبرالي المؤيد لأوروبا وعمدة وارسو، والمرشح اليميني كارول ناوروكي، لإجراء مناظرة على قناته على منصة "يوتيوب".

ويعتزم رجل الأعمال مينتزن /38 عاما/، أن يقدم خلال المناظرة، خطة من ثماني نقاط لكي يوقع عليها المرشحان. وتشمل المطالب تعهدات بعدم زيادة الضرائب، وعدم اعتماد اليورو، وعدم نشر قوات بولندية في أوكرانيا.

وحذر مينتزن في خطاب ألقاه في وارسو، قائلا: "على كل من لن يحضر المناظرة ألا يشتكي لي في حال خسر في جولة الإعادة".