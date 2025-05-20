وكيل تعليم الغربية يشهد فعاليات مبادرة ارجع مدرستك وافتتاح المعرض النهائي لختام الأنشطة التربوية

شهد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات مبادرة «ارجع مدرستك»، والتي تأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، متمثلة في الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعودة التلاميذ المنقطعين، والمتسربين من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، للانتظام في الدراسة.

أقيمت فعاليات المبادرة اليوم بمدرسة الشهيد محمد الدرة الرسمية للغات، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، بحضور محمد حمودة، مدير إدارة الأمن، والدكتور هاني مجاهد مدير عام إدارة غرب المحلة، ولفيف من القيادات التعليمية بالإدارة.

وقد تم تنفيذ فعاليات مبادرة «ارجع مدرستك»، بإشراف إسماعيل المرسي، رئيس فريق مكافحة التسرب التعليمي بالمديرية، ورعاية مدير عام الإدارة التعليمية بغرب المحلة، حيث تم حصر التلاميذ المنقطعين والمتسربين من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث يبلغ عدد المتسربين من المرحلة الابتدائية 1340 طالبًا، ويبلغ عدد المنقطعين منها 1842 طالبًا، في حين يبلغ عدد المتسربين من المرحلة الإعدادية 694 طالبًا، ويبلغ عدد المنقطعين منها 1596 طالبًا، وقد نجحت مديرية التربية والتعليم بالغربية في استعادة ٥٣٠ طالبًا منقطعًا ومتكرر الغياب هذا العام، بمعدل ٣٦١ طالبًا بالمرحلة الابتدائية، و١٦٩ طالبًا بالمرحلة الإعدادية، وتأتي هذه النتائج مكللة للجهود المبذولة لفريق معالجة التسرب التعليمي، والذي يعمل بجد، وبفضل المشاركات المجتمعية التي قدمت الدعم المادي لأبنائنا الطلاب العائدين.

يُذكر أنه تم تنفيذ فعاليات مبادرة «ارجع مدرستك» في إدارات غرب المحلة، قطور، زفتى، سمنود، والسنطة، وكفر الزيات، وقامت إدارة المشاركة المجتمعية بتوفير هدايا قيمة للطلاب، عبارة عن حقائب مدرسية للتلاميذ، ملابس، مبلغ مالي، مواد غذائية، ومستلزمات دراسية، وتم توزيعها على ٣٠٠ طالب بغرب المحلة، 30 طالبًا بقطور، ٧٠ طالبًا بزفتى، ٤٨٠ طالبًا بسمنود، ٢٥ طالبًا بكفر الزيات، ٢٥ بالسنطة.

وخلال فعاليات المبادرة اليوم، قام وكيل الوزارة بتوزيع الهدايا على ١٥٠ طالبًا، حيث وفرت لهم إدارة المشاركة المجتمعية ملابس، حقائب مدرسية، مستلزمات مدرسية بالإضافة إلى مبلغ مالي، كما قدم الطلاب فقرات فنية خلال الفعاليات، بدأت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والقرآن الكريم، ثم قدم الطلاب فقرات فنية منها فقرات أوبريت غنائي (بيئتي النظيفة)، عرض رياضي بعنوان (بلدي) وفقرة غنائية موسيقية.

كما تفقد وكيل الوزارة المعرض الختامي للأنشطة التربوية والذي اشتمل على أجنحة عديدة منها التربية الفنية، والمكتبات، والمجال الزراعي، والمجال الصناعي، والتربية النفسية، والتربية الاجتماعية، والاقتصاد المنزلي، والصحافة والإعلام التربوي، وأثنى وكيل الوزارة على جميع المعروضات، وأنشطة وعمل الطلاب والطالبات داخل المعرض، وأن مثل هذه الأنشطة تمثل غذاء الروح والعقل للطلاب كما أنها تُعد عنصرًا من عناصر جذب الطلاب للمدرسة.

كما أشاد وكيل الوزارة بالتنظيم الجيد لفعاليات المبادرة، والجهد المبذول، مؤكدًا على أهمية مبادرة «ارجع مدرستك»، هذا الحدث الذي يبعث برسالة قوية مفادها أن التعليم حق أصيل لكل طفل، وأن المجتمع بأكمله يقف خلف هؤلاء الطلاب لتمكينهم من استكمال مسيرتهم التعليمية، فمبادرة "ارجع مدرستك" تُجسد نموذجًا رائدًا للتعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية بالتعليم، بدءًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مرورًا بمحافظة الغربية، ووصولًا إلى الإدارات التعليمية والمدارس والمجتمع المدني، إنها مبادرة تبعث الأمل في نفوس الطلاب وأسرهم، وتؤكد على أن التعليم هو مفتاح المستقبل، وأن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على توفير فرص تعليمية متكافئة لجميع أبنائها، ونتطلع إلى استمراريتها وتوسع نطاقها لتحقيق أهدافها النبيلة في بناء جيل متعلم واعٍ ينهض بمصرنا الحبيبة.