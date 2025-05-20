وزير الخارجية البلجيكي: اجتماع مرتقب لمراجعة عمليات التصدير والترانزيت العسكري مع إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، إن الحكومة تعتزم عقد اجتماع مرتقب لمراجعة عمليات التصدير والترانزيت العسكري مع إسرائيل بعد حكم قضائي.

وأكد تأييد بلاده لتفعيل المادة الثانية من اتفاق الشراكة مع إسرائيل بشأن حقوق الإنسان، مؤكدًا أن «الخطوات الجديدة تحافظ على مصداقية بلجيكا في الدفاع عن القانون الدولي»، وذلك حسبما أفادته قناة «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.

وتناقش الدول الأوروبية، الثلاثاء، إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل على خلفية حرب غزة، وذلك خلال اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وتقود هولندا مبادرة لإعادة النظر في العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتعليق الاتفاقات القائمة.

ويستند الاقتراح، الذي طرحه وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الطرفين، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقات إذا رأى أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويسعى فيلدكامب إلى إجراء تقييم رسمي لامتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، بهدف تعليقه.

ويتطلب تعليق العلاقات التجارية موافقة من جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، في تصويت متوقع الثلاثاء.