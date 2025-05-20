روسيا ترسل 20 ألف مهاجر تم منحهم المواطنة إلى الجبهة

قالت السلطات الروسية إنها أرسلت نحو 20 ألف مهاجر للقتال في الحرب ضد أوكرانيا بعد منحهم المواطنة.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق، قوله اليوم الثلاثاء إن محققين عسكريين شنوا حملات مداهمة بشكل دوري للعثور على رجال تم تجنيسهم حديثا ولم يسجلوا بياناتهم لدى الجيش.

وأضاف: "لقد عثرنا على 80 ألفا وسجلناهم في الخدمة العسكرية، وهناك 20 ألفا من هؤلاء المواطنين الروس (الشباب)، الذين لم تعجبهم الإقامة في أوزباكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان لسبب ما، على الجبهة بالفعل".

وما زالت روسيا، بعد ما يربو على 30 عاما من انهيار الاتحاد السوفيتي، وجهة للعديد من المهاجرين، خاصة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة بوسط آسيا.