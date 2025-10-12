 صورة.. توروب يحضر مباراة المنتخب من مدرجات ستاد القاهرة - بوابة الشروق
الأحد 12 أكتوبر 2025 10:19 م القاهرة
صورة.. توروب يحضر مباراة المنتخب من مدرجات ستاد القاهرة

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 12 أكتوبر 2025 - 9:45 م | آخر تحديث: الأحد 12 أكتوبر 2025 - 10:10 م

حرص الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة المنتخب الوطني المصري أمام غينيا بيساو في ختام التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم بعد الفوز في الجولة الماضية على جيبوتي 3-0، فيما يلعب في العاشرة من مساء اليوم، الأحد، مع غينيا بيساو، في مباراة احتفالية.

وطلب توروب أن يتواجد في ستاد القاهرة اليوم لمتابعة مباراة المنتخب، ونسق وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، إجراءات حضوره كي يتعرف على الأجواء، بالإضافة لمتابعة لاعبي الأهلي.

وتواجد توروب في مدرجات المقصورة الرئيسية وبجواره عادل مصطفى، المدرب المساعد في الجهاز الفني، ووليد صلاح الدين.

ويخوض توروب المران الأول له مع الأهلي غدًا، الإثنين، بعد وصول الجهاز المعاون بالكامل، والذي وصل اليوم الأحد إلى القاهرة.

 


