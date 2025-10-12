الرئاسة التركية: أردوغان يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام

أعلنت الرئاسة التركية، الأحد، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيشارك الاثنين في "قمة شرم الشيخ للسلام"، تلبية لدعوة من نظيريه المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب.

وفي بيان نشره عبر منصة "إن سوسيال" التركية، قال رئيس دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية برهان الدين دوران، إنه "تلبية لدعوة كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيزور رئيس جمهوريتنا رجب طيب أردوغان، شرم الشيخ في 13 أكتوبر 2025 للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، التي ستُعقد بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في غزة".

ووفقا للبيان، من المرتقب أن يُلقي الرئيس أردوغان، كلمة خلال القمة، وأن يجري مشاورات مع قادة الدول المشاركة.

وتنطلق غدا الاثنين، قمة دولية في مركز المؤتمرات بمنتجع مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة واسعة من قادة دول العالم برئاسة السيسي، وترامب.

ووفقا لمعلومات رسمية وإعلامية بمصر، رصدتها الأناضول، تهدف القمة لوضع اللمسات الأخيرة على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل.

وتستمر التحضيرات، الأحد، لاستضافة قمة "شرم الشيخ للسلام"، على مستوى النواحي الأمنية واللوجستية، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".