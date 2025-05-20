تعيين الداعية حمزة يوسف مستشارا في لجنة حرية الدين بالبيت الأبيض

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• اللجنة تأسست بأمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب مطلع مايو الجاري

عُيّن الداعية حمزة يوسف، أحد أبرز القادة الدينيين في الولايات المتحدة، عضوا في المجلس الاستشاري للجنة "حرية الدين" التي أسسها البيت الأبيض.

وأعلن البيت الأبيض الأسماء التي ستشغل مناصب في لجنة "حرية الدين"، التي أنشئت بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب مطلع مايو الجاري.

وتم تعيين حمزة يوسف، الرئيس المؤسس لمدرسة الزيتونة في كاليفورنيا، ضمن 22 عضواً في المجلس الاستشاري الذي يضم قادة دينيين وخبراء قانونيين من مختلف أنحاء البلاد.

وسيرأس المجلس الاستشاري للجنة "حرية الدين" دان باتريك نائب حاكم ولاية تكساس.

وأشارت اللجنة في بيان، إلى أن يوسف اختير على مدى 10 سنوات ضمن "أكثر 500 مسلم تأثيراً في العالم" بصفته "أحد أكثر علماء الإسلام تأثيراً في العالم الغربي".

يذكر أن يوسف عمل لمدة في ولاية ترامب الرئاسية الأولى مستشاراً لحقوق الإنسان في لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية.

وتعرض آنذاك لانتقادات من بعض الجماعات الإسلامية التي اعتبرت أنه "سيكون أداة لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب".