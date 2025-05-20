روته يرحب بجهود ترامب من أجل السلام في أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، إن سلسلة المكالمات الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا أمس، كانت إيجابية في طريق إحلال السلام بأوكرانيا، معرباً عن ارتياحه للجهود المبذولة في هذا الصدد.

وأوضح روته خلال حضوره اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء، أن قضايا مثل "التهديد الروسي المستمر، والحشد العسكري الصيني"، والإرهاب تشكل مخاطر على أراضي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وأشاد روته بجهود الإدارة الأمريكية لتحقيق السلام في أوكرانيا بعد تولي ترامب منصبه.

وتابع: "الإدارة الأمريكية منخرطة للغاية وتنسق بشكل وثيق مع نظيراتها الأوروبية. لم تكن هناك مفاوضات بين روسيا أوكرانيا حتى يناير الفائت. أعتقد أن الأمر الإيجابي هو أن الرئيس ترامب بدأ بفتح قنوات اتصال مع الرئيس الروسي".

وأكد روته أن المكالمات الهاتفية التي أجراها ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين والزعماء الأوروبيين ومفوضية الاتحاد الأوروبي، كانت علامات إيجابية.

وأشار روته أن اجتماع اليوم سيشهد مشاورات بين الناتو ووزراء الاتحاد الأوروبي بشأن ما تحتاجه أوكرانيا لتحقيق السلام الدائم.

واستضافت إسطنبول، الخميس والجمعة، مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.



