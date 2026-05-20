«رحلة في تايوان» ..رواية عن الذاكرة والحياة الثقافية والهوية التاريخية في تايوان إبان فترة الاحتلال الياباني في النص الأول من القرن العشرين

لجنة تحكيم البوكر الدولية: "الرواية تعد إنجازًا مزدوجًا جمع بين الطابع الرومانسي وأدب ما بعد الاستعمار"

فازت رواية «رحلة في تايوان» للكاتبة التايوانية يانج شوانج تسي، والتي ترجمتها للإنجليزية لين كينج، بجائزة «البوكر الدولية» لعام 2026 لتصبح أول رواية كُتبت باللغة الصينية المندرينية تحصد الجائزة الأدبية المرموقة.

وأُعلن فوز كلا من "يانج" و"كينج" بالجائزة، البالغة قيمتها 50 ألف جنيه إسترليني وتُقسَّم بالتساوي بين الكاتبة والمترجمة، خلال حفل أُقيم مساء التاسع عشر من شهر مايو الجاري في قاعة المتحف الفني العالمي الشهير "تيت مودرن" بلندن.

وكُتبت الرواية على هيئة ترجمة لمذكرات قديمة تم إعادة اكتشافها، وتدور أحداثها على لسان إحدى الكاتبات والتي تسافر إلى تايوان عام 1938 أثناء فترة الاحتلال الياباني، وخلال وجودها هناك، تنطلق في رحلة داخل تايوان للتعرّف على ثقافة المجتمع التايواني؛ لا سيما الطعام المحلي وتذوّق أطباقها التقليدية وأساليب الطهي الخاصة بها بصحبة مترجمة، وتتطور العلاقة بينهما لاحقًا إلى علاقة عاطفية.

وتتميّز الرواية أيضًا بأنها لا تقتصر على السرد التقليدي، إذ تتضمن هوامش ونهايات مكتوبة بشكل تخيلي على لسان شخصيات العمل نفسها، إلى جانب هوامش أخرى حقيقية أعدّتها المترجمة لين كينج. وقد وصفت رئيسة لجنة التحكيم، الروائية البريطانية ناتاشا براون، هذا الأسلوب بأنه يضيف طبقة سردية معقدة وممتعة تجعل القصة تتداخل فيها الحقيقة بالخيال، خاصة فيما يتعلق بقصة الحب في قلب الرواية.

ويُعد هذا الفوز الثاني على التوالي لدار النشر المستقلة "آند أذر ستوريز" ومقرها مدينة شيفيلد، بعدما فازت العام الماضي بالجائزة نفسها عن رواية «مصباح القلب» للكاتبة الهندية بانو مشتاق، بترجمة ديبا بهاشتي.

وقالت "براون" إن الرواية الفائزة تُعد إنجازًا مزدوجًا لافتًا، إذ تنجح في الجمع بين كونها قصة حب رومانسية، وفي الوقت نفسه رواية حادة الطرح تنتمي إلى أدب ما بعد الاستعمار.

كما أصبحت يانج شوانج تسي ولين كينج أول فائزتين من تايوان ومن الأمريكيين ذوي الأصول التايوانية بالجائزة، التي تُمنح لأفضل عمل روائي مترجم إلى الإنجليزية، وكانت النسخة الأصلية من الرواية قد حصلت على «جائزة الحامل الذهبي»، وهي أرفع جائزة أدبية في تايوان، بينما فازت ترجمتها الإنجليزية بـ «الجائزة الوطنية الأميركية للكتاب المترجم» عام 2024.

ولا تقتصر أعمال "يانج" على الرواية، إذ تكتب أيضًا المقالات والمانجا ونصوص ألعاب الفيديو، أما لين كينج فتكتب أعمالًا روائية أصلية كذلك، ومن المنتظر صدور روايتها الأولى بعنوان «ويب»، نقلًا عن صحيفة الجارديان.

وفي مقابلة أُجريت معها في مارس الماضي على موقع جائزة البوكر الرسمي، قالت "يانج" إنها بدأت الكتابة متأثرة بازدهار روايات الرومانسية التايوانية في منتصف تسعينيات القرن الماضي، مضيفة: "قرر زملائي في المدرسة الإعدادية تأسيس مجموعة للكتابة، لكنني الوحيدة من بيننا التي استمرت في الكتابة".

وعند سؤالها عن مصدر إلهام «رحلة في تايوان»، أوضحت "يانج" أنها استوحت الرواية من اختلاف نظرة التايوانيين والكوريين لفترة الاحتلال الياباني، فبينما كانت كل من كوريا وتايوان مستعمرتين للإمبراطورية اليابانية، فإن الكوريين كانوا يبدون شعورًا موحدًا بالاستياء تجاه تلك المرحلة التاريخية، في حين ينظر التايوانيون إليها بمزيج أكثر تعقيدًا من النفور والحنين.

وأضافت: "أردت تفكيك الظروف المعقدة التي واجهها الشعب التايواني في الماضي من خلال طرح تايواني معاصر، واستكشاف نوع المستقبل الذي ينبغي أن نسعى إليه".

وتفوّقت الرواية على خمس روايات أخرى وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة، وهي: «المدير» للألماني دانيال كيلمان بترجمة روس بنجامين، و «الساحرة» للفرنسية ماري نداي بترجمة جوردان ستامب، و«من تبقى» للبلغارية رينيه كاراباش بترجمة إيزيدورا أنجل، و«على الأرض كما في الأسفل» للبرازيلية آنا باولا مايا بترجمة بادما فيسواناثان، و«الليالي هادئة في طهران» للألمانية من أصول إيرانية شيدا بازير بترجمة روث مارتن.

وضمّت لجنة التحكيم هذا العام، إلى جانب ناتاشا براون، عالم الرياضيات ماركوس دو سوتوي، والمترجمة البريطانية صوفي هيوز، والكاتبين الكيني تروي أونيانجو، والهندية نيلانجانا إس روي.

وكانت الجائزة هذا العام مفتوحة أمام الروايات الطويلة ومجموعات القصص القصيرة المترجمة إلى الإنجليزية والمنشورة في المملكة المتحدة أو أيرلندا بين الأول من مايو 2025 و30 أبريل 2026، ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة: الكاتبة الكورية الجنوبية الحائزة على نوبل في الأدب عام 2024 هان كانج عن رواية «النباتية» بترجمة ديبورا سميث، والبولندية الحائزة على نوبل في الأدب عام 2018 أولجا توكارتشوك عن رواية «رحلات» بترجمة جنيفر كروفت.