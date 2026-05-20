ارتفاع تكلفة خط السكة الحديد البريطاني هاي سبيد2 الجديد إلى 103 مليارات جنيه إسترليني

قالت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر إن تكلفة خط السكة الحديد الجديد هاي سبيد 2 (إتش.إس2) قد تصل إلى ما بين 7ر87 مليار جنيه إسترليني (117 مليار دولار) و7ر102 مليار جنيه إسترليني، مع بدء تشغيله بحلول 2036 على أقرب تقدير.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الأرقام تشير إلى زيادة ميزانية المشروع المتعثر وتأخر موعد تشغيله.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن القطارات على الخط الجديد ستسير بسرعةأقل من المخطط لها في البداية بهدف التكاليف. وستصل سرعة القطارات وفقا للمخطط الحالي إلى 320 كيلومترا في الساعة، بعد أن كانت 360 كيلومترا في الساعة في الخطط السابقة.

وسيربط الخط بين لندن وبرمنجهام، بعد أن ألغت حكومة المحافظين السابقة برئاسة رئيس الوزراء ريشي سوناك، في عام 2023، الأجزاء التي كان من المقرر امتدادها إلى شمال إنجلترا.

وكان من المقرر بدء تشغيل المشروع، الذي أُعلن عنه لأول مرة عام 2009، خلال العام الحالي، ليربط لندن بمدينتي مانشستر وليدز بتكلفة تقل عن 40 مليار جنيه إسترليني. إلا أنه واجه خلافات سياسية وتأخيرات وزيادة في التكاليف بعد قرار تحويل أجزء كبيرة من الخط إلى أنفاق، لإرضاء المعارضين.

قبل التحديث الأخير الذي قدمته الوزيرة ألكسندر، كان آخر تقدير رسمي معلن لتكلفة الخط، في عام 2024، يصل إلى 67 مليار جنيه إسترليني. وأوضحت ألكسندر أن ثلثي الزيادة في التكلفة، التي أعلنها اليوم، يعود إلى أعمال لم تكن مدرجة ضمن نطاق الخطة الأصلية، والتقليل من التكلفة التقديرية الأولية ونقص كفاءة التنفيذ، بينما يعود الثلث الثالث من الزيادة في التكلفة إلى ارتفاع معدل التضخم.

وأضافت ألكسندر أنه من المتوقع الآن بدء تسيير أولى قطارات الخط الجديد بين عامي 2036 و2039، في حين كان الموعد المستهدف سابقا عام 2033.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع الانتهاء من الخط بالكامل – الذي سيرتبط بمحطة لندن يوستون وخط الساحل الغربي الرئيسي - بين عامي 2040 و2043.