المعارضة الفنزويلية تخطط لتنظيم احتجاجات خلال زيارة باشيليت

دعت المعارضة الفنزويلية إلى تنظيم احتجاجات ضد الحكومة يوم الجمعة، عندما تزور ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فنزويلا التي تعصف بها الأزمات، حسبما ذكرت صحيفة "ال ناسيونال" اليوم الأربعاء.

وتصل باشيليت، إلى كاركاس في وقت لاحق اليوم في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

ونقلت الصحيفة اليومية عن زعيم المعارضة خوان جوايدو قوله "دعونا نخرج إلى الشوارع، نأمل أن تتحقق باشيليت من الأمور التي ندينها".

ودعت منظمات طلابية ومنظمات غير حكومية إلى مظاهرات بعد غد الجمعة بينما تم التخطيط لمسيرة أخرى غدا الخميس للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وفقا لصحيفة "ال ناسيونال" وشبكة "ان تي ان 24" التليفزيونية.

وكتب جوايدو على موقع تويتر اليوم الأربعاء "دعوتنا هي الاحتشاد في مختلف أنحاء فنزويلا وإظهار الأزمة التي نعاني منها والمطالبة بحقوقنا".

وقال جوايدو إنه سيلتقي مع باشيليت يوم الجمعة. كما ستعقد باشيليت وهي رئيسة سابقة لتشيلي، محادثات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تضغط عليه المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة, للاستقالة.