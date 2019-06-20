وزير الداخلية الألماني يطالب بتحسين قدرات الأجهزة الأمنية في مكافحة اليمينيين المتطرفين

شدد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر/ على ضرورة تعزيز قدرة السلطات الأمنية الألمانية في مكافحة التيار اليميني المتطرف.

وقال زيهوفر اليوم الخميس بالعاصمة الألمانية برلين إنه يجب تطبيق ذلك بصفة خاصة فيما يتعلق بـ "أشخاص وشبكات مستعدة للعنف".

وأضاف الوزير الاتحادي أن هناك دراية بالتطورات والمخاطر، وقال: "ولكننا لازلنا غير مستعدين للسيطرة على كل ذلك بشكل تام ومثالي... يجب أن تكون الحكومة الاتحادية والولايات والأجهزة الأمنية أفضل في هذا الشأن".

وتابع زيهوفر: "على جانب آخر يتعين علينا فعل كل شيء ممكن إنسانيا من أجل حماية أي شخص يتم تهديده من جانب أشخاص ينشرون العنف".

ولكنه أشار إلى أنه لا يمكن ضمان أمن مطلق، وقال إن التطرف اليميني هذه الأيام يعد "تهديدا خطيرا بالنسبة للنظام الأساسي الحر الخاص بنا، وكذلك بالنسبة لرجل الشارع العادي".